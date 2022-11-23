Происшествия 23.11.2022 в 14:26

Жительница Бурятии тайком оформила два кредита на инвалида, за которым ухаживала

Пенсионер узнал о случившемся, только когда с него потребовали вернуть деньги
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Текст: Константин Воронов
Жительница Бурятии тайком оформила два кредита на инвалида, за которым ухаживала
В августе этого года в полицию Еравнинского района обратился 61-летний местный житель. Он сообщил, что накануне узнал об имеющейся у него кредитной задолженности в 27 тысяч рублей, хотя никаких займов пенсионер не оформлял.

Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Они выяснили, что два кредита были взяты в мае 2021 года, когда мужчина, являющийся инвалидом-колясочником, по договоренности проживал у одной из семей села. 23-летняя односельчанка ухаживала за пенсионером, покупала для него одежду и продукты в дом на его сбережения. С разрешения мужчины она пользовалась его банковской картой, к которой привязала свой абонентский номер. Обо всех покупках девушка информировала владельца карты.

Однако в мае прошлого года, воспользовавшись тем, что пенсионер в течение нескольких дней употреблял спиртное и не находился дома, она через мобильное приложение оформила два кредита на его имя на покупку телефонов общей суммой в 27 тысяч рублей. Один гаджет сельчанка забрала себе, другой – отдала пожилому мужчине, утаив, каким способом и на какие средства приобретены мобильные устройства.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Девушка ранее к уголовной ответственности не привлекалась, нигде не работает», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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