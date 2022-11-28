Роспотребнадзор: в Бурятии снизился иммунитет к ОРВИ и гриппу

В прошлые годы в Бурятии значительно преобладала заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, а острых респираторных инфекций и гриппа было гораздо меньше. Сейчас последние вновь «поднимают голову».«На сегодня пока отмечается стабильная, на протяжении четвертой недели, эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции. Мы выявляли порядка 150-170 случаев. За прошедшую неделю отмечаем 195. Как будто намечается рост заболеваемости ковидом, что характерно и для Российской Федерации», - говорят в бурятском Роспотребнадзоре.В целом же нынешний эпидсезон характеризуется тем, что усиливаются сезонные заболевания, ранее, «придавленные» нашествием коронавируса. Организмы людей как бы отвыкли от них.«За три года отмечается, в целом, снижение популяционного иммунитета населения Бурятии к ОРВИ и гриппу. Он снизился на фоне ковида. И сейчас мы отмечаем, что организм реагирует, и люди у нас стали чаще заражаться острыми респираторными вирусными инфекциями. Значительно активизировался и грипп. Ведется ежедневный мониторинг», - говорят специалисты Роспотребнадзора.По ОРВИ выявлена циркуляция большого количества респираторных вирусов. Пока преобладают риновирус и парагриппы. В последнее время повысилась активность аденовирусов, метапневмовирусы. Ранее подхватившие, к примеру, метапневмовирусы составляли мизерные десятые доли процента от общей массы заболевших.По гриппу выделяются типы А и B.«Есть риски возникновения микстинфекций грипп+ОРВИ, грипп+ковид, либо более тяжелого течения болезни на фоне респираторных вирусов. Это требует принятия социально-эпидемических мер. Надо более тщательно позаботиться о здоровье. Недавно прошло внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Даны поручения в адрес минобразования, муниципалитетов по усилению обеспечения должного санитарно-гигиенического режима (температурный режим, режим проветривания и т. д.), обеспеченности дезинфицирующими средствами, и всем, что необходимо», - заверяют жителей Бурятии.Требуется вовремя выявлять людей с признаками респираторных симптомов, не допускать их в организованные коллективы. Противоэпидемический режим усиливается. Например, дети, персонал школ, детсадов и т. д. должны проходить «утренний фильтр». Усилен режим в медицинских, социальных организациях.«Должны быть предприняты все меры для того, чтобы не допустить групповых очагов различных респираторных инфекций – гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции…. В соответствии с санитарными требованиями в образовательных учреждениях, там, где уровень заболеваемости превышает двадцать процентов от класса, должны приниматься меры ограничительного характера. Такие как приостановление учебного процесса. В образовательных организациях уже используют эту меру. По данным на пятницу, было временно приостановлены занятия у порядка 95 классов», - говорят в Роспотребнадзоре Бурятии.Фото: «Номер один»