Происшествия 02.12.2022 в 09:57
В Бурятии любитель выпивать за рулем лишился мотоцикла
Транспорт у мужчины конфисковали в качестве дополнительного наказания
Текст: Константин Воронов
В Бурятии суд вынес приговор в отношении жителя Джидинского района, обвиняемого в пьяном вождении.
«Мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде, в августе 2022 года вновь пьяным сел за руль мотоцикла», - сообщили в республиканской прокуратуре.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года. Мотоцикл осужденного, на котором совершено преступление, обращен в доход государства.
Напомним, в июле 2022 года в уголовное законодательство были внесены изменения, предусматривающие применение конфискации транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления, связанного с нарушением правил дорожного движения в состоянии опьянения.
На конец ноября было известно, что в Бурятии транспортные средства конфискованы уже у шестерых любителей выпивать за рулем.
Фото: «Номер один»
«Мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде, в августе 2022 года вновь пьяным сел за руль мотоцикла», - сообщили в республиканской прокуратуре.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года. Мотоцикл осужденного, на котором совершено преступление, обращен в доход государства.
Напомним, в июле 2022 года в уголовное законодательство были внесены изменения, предусматривающие применение конфискации транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления, связанного с нарушением правил дорожного движения в состоянии опьянения.
На конец ноября было известно, что в Бурятии транспортные средства конфискованы уже у шестерых любителей выпивать за рулем.
Фото: «Номер один»
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