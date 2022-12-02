Происшествия 02.12.2022 в 09:57

В Бурятии любитель выпивать за рулем лишился мотоцикла

Транспорт у мужчины конфисковали в качестве дополнительного наказания
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии любитель выпивать за рулем лишился мотоцикла
В Бурятии суд вынес приговор в отношении жителя Джидинского района, обвиняемого в пьяном вождении.

«Мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде, в августе 2022 года вновь пьяным сел за руль мотоцикла», - сообщили в республиканской прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года. Мотоцикл осужденного, на котором совершено преступление, обращен в доход государства.

Напомним, в июле 2022 года в уголовное законодательство были внесены изменения, предусматривающие применение конфискации транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления, связанного с нарушением правил дорожного движения в состоянии опьянения.

На конец ноября было известно, что в Бурятии транспортные средства конфискованы уже у шестерых любителей выпивать за рулем.

Фото: «Номер один»
Теги
пьяные водители

Все новости

В Улан-Удэ сегодня откроется мясная ярмарка
03.12.2022 в 08:53
В Улан-Удэ, в Октябрьском районе только за один день отловили 12 бездомных собак
03.12.2022 в 08:49
Родить от погибшего
03.12.2022 в 08:00
У руководства Селенгинского ЦКК слова разошлись с делом
03.12.2022 в 07:00
В Улан-Удэ произойдут отключения электроэнергии с 5 по 9 декабря
02.12.2022 в 18:18
Бурятские ученые разработают метод снижения аллергенности мясных продуктов
02.12.2022 в 17:57
Жительница Бурятии взыскала с горно-рудной полмиллиона рублей
02.12.2022 в 17:27
В Бурятии увеличен «Банк земли»
02.12.2022 в 17:09
Более 80 жителей Бурятии умерли от отравления алкоголем с начала года
02.12.2022 в 16:35
Житель Бурятии с 500-тысячным долгом по алиментам считал его погашенным
02.12.2022 в 16:27
ЗУРХАЙ
с 30 ноября по 6 декабря

Читайте также
В Бурятии юноша убил односельчанина, три часа избивая его
Он бил жертву кулаками, ногами, подручными предметами и ножом, причинив около семидесяти повреждений
02.12.2022 в 16:10
В Улан-Удэ восстановили холодное водоснабжение в Октябрьском районе
Причиной отключения десяти домов стала водопроводная утечка в подвале дома по бульвару К.Маркса, 24
02.12.2022 в 14:03
В Бурятии в сгоревшем доме нашли мертвого мужчину
Обстоятельства происшествия сейчас выясняет полиция
02.12.2022 в 13:10
Житель Бурятии задушил жену ремешком
Преступление произошло на почве ревности
02.12.2022 в 12:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru