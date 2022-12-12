В Бурятии перевернулся автомобиль, два человека погибли

Смертельное ДТП произошло днем 11 декабря в Баунтовском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 53-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Премио», ехавшая со стороны Багдарина в направлении Романовки, не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась.В результате аварии два пассажира иномарки – 46-летний мужчина и 32-летняя женщина - от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир – 40-летний мужчина – получил травмы и был госпитализирован в краевую клиническую больницу Читы.Как отметили в Госавтоинспекции, пассажиры «Тойоты» не были пристегнуты ремнями безопасности. У водителя взята кровь на наличие алкоголя.Фото: ГИБДД Бурятии