В Бурятии будут судить коррупционера из ГИБДД

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора дорожно-патрульной службы отдельного специализированного батальона ДПС УГИБДД МВД. 39-летний мужчина обвиняется в семи эпизодах получения взяток и пяти эпизодах злоупотребления должностными полномочиями.Как рассказали в следственном ведомстве, в 2020 и 2021 годах группа граждан занималась скупкой байкальского омуля в Кабанском районе, незаконно выловленного браконьерами в нерестовый период. Затем приобретенная рыба крупными партиями перевозилась скупщиками на автомобилях в Улан-Удэ, где в последующем реализовывалась.Для облегчения транспортировки незаконно добытого омуля злоумышленники обратились к знакомому инспектору ДПС и подкупили его. За взятки в размере от 11 до 15 тысяч рублей полицейский неоднократно сообщал скупщикам служебную информацию о расстановке постов дорожно-патрульной службы на трассе и в населенных пунктах. Также он лично сопровождал машины, перевозившие рыбу, чтобы в случае остановки их другими полицейскими договориться с ними о беспрепятственном пропуске транспортных средств, используя свое должностное положение и имеющиеся связи.Ночью 29 сентября 2021 года, сопровождая в очередной раз незаконный груз на своем автомобиле, инспектор ДПС увидел на трассе пост сотрудников полиции, остановился перед ним и знаками предупредил об опасности двигавшихся за ним на машине перевозчиков рыбы, которые успели остановиться и убежать. В их автомобиле было обнаружено 1135 штук байкальского омуля. Позже скупщиков рыбы изобличили и задержали. Уголовное дело в отношении них уже рассматривается в суде.Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ по РБ во взаимодействии с сотрудниками УУР и ОРЧ СБ МВД Бурятии, которые в дальнейшем осуществляли оперативное сопровождение при расследовании уголовного дела.В настоящее время уголовное дело в отношении инспектора направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»