Около сотни куриц погибли на пожаре в Бурятии

Утром 15 декабря на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщениео возгорании курятника во дворе частного дома в местности Зубай Иволгинского района.На момент прибытия первого подразделения горело потолочное перекрытие в курятнике с печным отоплением, существовала угроза перехода огня на жилой дом.«В результате пожара в курятнике погибло около сотни куриц. Для ликвидации возгорания пожарным понадобилось 11 минут. Распространения огня на жилой дом удалось избежать», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало отсутствие у печи противопожарной разделки.Фото: «Номер один»