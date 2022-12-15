Происшествия 15.12.2022 в 15:10

Около сотни куриц погибли на пожаре в Бурятии

Жилой дом удалось спасти от огня
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Текст: Константин Воронов
Около сотни куриц погибли на пожаре в Бурятии
Утром 15 декабря на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщениео возгорании курятника во дворе частного дома в местности Зубай Иволгинского района.
 
На момент прибытия первого подразделения горело потолочное перекрытие в курятнике с печным отоплением, существовала угроза перехода огня на жилой дом.

«В результате пожара в курятнике погибло около сотни куриц. Для ликвидации возгорания пожарным понадобилось 11 минут. Распространения огня на жилой дом удалось избежать», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало отсутствие у печи противопожарной разделки.

Фото: «Номер один»
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