В Улан-Удэ алабай покусал мужчину

Нападение собаки породы алабай на мужчину произошло вечером 18 февраля около магазина на ул. Михалева в Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии города, покусанного горожанина завели в магазин, на место были вызваны сотрудники скорой помощи.– В ходе отработки информации сотрудниками КГХ, администрации Советского района, службы отлова ООО «ЦАСС» был установлен владелец собаки. В отношении него составлено два протокола. Материалы будут направлены в комиссию для привлечения владельца к административной ответственности. Просим горожан соблюдать правила содержания домашних животных: регистрировать их, не отпускать своих питомцев на самовыгул, особенно крупных собак. Любое отступление может обернуться печальными последствиями, – сообщил и.о. начальника отдела благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко.В мэрии напомнили, что штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от трех до пяти тысяч рублей.Фото: pixabay.com