В Бурятии браконьеры из Забайкалья убили семь косуль

В Еравнинском районе Бурятии на территории охотничьих угодий инспекторы Бурприроднадзора заметили подозрительный автомобиль УАЗ со следами крови. На требование остановиться водитель не отреагировал, началось преследование.«Через 15 километров удалось задержать автомобиль с четырьмя жителями Забайкальского края. В «уазике» обнаружены семь убитых сибирских косуль, а также много оружия, охотничьи ножи, фары», - рассказали в Бурприроднадзоре.Как уточнили в ведомстве, на браконьеров уже заведено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы.Фото: скриншот видео Бурприроднадзора