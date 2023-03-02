Происшествия 02.03.2023 в 12:35

В Бурятии браконьеры из Забайкалья убили семь косуль

Нарушителей удалось задержать после долгой погони
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии браконьеры из Забайкалья убили семь косуль
В Еравнинском районе Бурятии на территории охотничьих угодий инспекторы Бурприроднадзора заметили подозрительный автомобиль УАЗ со следами крови. На требование остановиться водитель не отреагировал, началось преследование.

«Через 15 километров удалось задержать автомобиль с четырьмя жителями Забайкальского края. В «уазике» обнаружены семь убитых сибирских косуль, а также много оружия, охотничьи ножи, фары», - рассказали в Бурприроднадзоре.

Как уточнили в ведомстве, на браконьеров уже заведено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: скриншот видео Бурприроднадзора
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