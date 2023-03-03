В Бурятии сельская молодежь похитила и жестоко мучила должника

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении трех жителей Заиграевского района. Молодые люди в возрасте от 20 до 22 лет обвиняются в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору.Как рассказали в следственном ведомстве, 27 февраля в течение дня обвиняемые распивали спиртное в селе Унэгэтэй, отмечая день рождение одного из них. После застолья молодые люди ночью на автомобиле приехали в село Новоильинск, где решили навестить знакомого 40-летнего местного жителя и потребовать у него возвращения старого долга.Встретив должника, молодые люди насильно запихнули его в багажник своей машины, после чего увезли в лес, где стали запугивать и требовать деньги. Затем злоумышленники избили свою жертву, после чего связали веревкой, на которой протащили потерпевшего волоком по земле за двигавшейся машиной. После этого, повторив требования о возвращении долга, соучастники привезли мужчину домой, оставили и скрылись.«После задержания в ходе проведенных допросов молодые люди дали подробные показания о совершенном преступлении и признали вину. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.Фото: Следственный комитет Бурятии