Происшествия 03.03.2023 в 14:16

В Бурятии оперативники нашли у сельчанина канистру с гашишным маслом

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии оперативники нашли у сельчанина канистру с гашишным маслом

В Бурятии стражи магистралей обнаружили у жителя Тарбагатайского района канистру с подозрительным веществом. Экспертиза установила, что в емкости были наркотики растительного происхождения – гашишное масло весом 4 грамма.

«46-летний злоумышленник пояснил, что изготовил гашишное масло самостоятельно. Предварительно в окрестностях одного из сел Тарбагатайского района он собрал дикорастущую коноплю, из которой, с помощью растворителя, изготовил гашишное масло для личного употребления, без цели сбыта»,

 - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 

Из-за изготовления наркотических средств на сельчанина возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас на жителя оформили подписку о невыезде, а также надлежащем поведении. Расследование продолжается.


Фото: pixabay.com

 

Теги
транспортная полиция наркотик тарбагатайский район

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