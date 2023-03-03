В Бурятии оперативники нашли у сельчанина канистру с гашишным маслом

В Бурятии стражи магистралей обнаружили у жителя Тарбагатайского района канистру с подозрительным веществом. Экспертиза установила, что в емкости были наркотики растительного происхождения – гашишное масло весом 4 грамма.

«46-летний злоумышленник пояснил, что изготовил гашишное масло самостоятельно. Предварительно в окрестностях одного из сел Тарбагатайского района он собрал дикорастущую коноплю, из которой, с помощью растворителя, изготовил гашишное масло для личного употребления, без цели сбыта»,

- рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Из-за изготовления наркотических средств на сельчанина возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас на жителя оформили подписку о невыезде, а также надлежащем поведении. Расследование продолжается.





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