Происшествия 03.03.2023 в 17:20
В пригороде Улан-Удэ горел магазин
Огнем повреждена кровля здания
Текст: Константин Воронов
Днем 3 марта в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании магазина на ул. Ордынская в Поселье.
«На место незамедлительно были направлены пожарные расчеты. В течение 20 минут открытое горение было ликвидировано. В результате пожара повреждена кровля здания магазина на общей площади 30 кв.м. Пострадавших нет. С огнем боролись 9 пожарных и 4 единицы техники», - рассказали в МЧС.
Для установления причины пожара на месте работает дознаватель МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
«На место незамедлительно были направлены пожарные расчеты. В течение 20 минут открытое горение было ликвидировано. В результате пожара повреждена кровля здания магазина на общей площади 30 кв.м. Пострадавших нет. С огнем боролись 9 пожарных и 4 единицы техники», - рассказали в МЧС.
Для установления причины пожара на месте работает дознаватель МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
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