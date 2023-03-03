Происшествия 03.03.2023 в 17:20

В пригороде Улан-Удэ горел магазин

Огнем повреждена кровля здания
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Текст: Константин Воронов
В пригороде Улан-Удэ горел магазин
Днем 3 марта в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании магазина на ул. Ордынская в Поселье.

«На место незамедлительно были направлены пожарные расчеты. В течение 20 минут открытое горение было ликвидировано. В результате пожара повреждена кровля здания магазина на общей площади 30 кв.м. Пострадавших нет. С огнем боролись 9 пожарных и 4 единицы техники», - рассказали в МЧС.  

Для установления причины пожара на месте работает дознаватель МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 1 по 7 марта

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