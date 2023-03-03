В пригороде Улан-Удэ горел магазин

Днем 3 марта в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании магазина на ул. Ордынская в Поселье.«На место незамедлительно были направлены пожарные расчеты. В течение 20 минут открытое горение было ликвидировано. В результате пожара повреждена кровля здания магазина на общей площади 30 кв.м. Пострадавших нет. С огнем боролись 9 пожарных и 4 единицы техники», - рассказали в МЧС.Для установления причины пожара на месте работает дознаватель МЧС.Фото: МЧС Бурятии