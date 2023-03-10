Происшествия 10.03.2023 в 10:18

Два человека погибли в столкновении фуры и автомобиля скорой помощи в Бурятии

Страшное ДТП произошло недалеко от Клюевки
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Текст: Константин Воронов
Два человека погибли в столкновении фуры и автомобиля скорой помощи в Бурятии
Крупное ДТП произошло утром 10 марта на 262-м км федеральной автодороги «Байкал» неподалеку от села Клюевка. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо 24/7», на трассе столкнулись большегруз и автомобиль скорой медицинской помощи. В скорой, которая ехала из Тункинского района в Улан-Удэ, находились пять человек: водитель, фельдшер, больной и двое сопровождавших его лиц.


«Погибли 2 человека: 61-летний водитель и 60-летняя женщина-пассажирка скорой, которая сопровождала больного. Еще 3 человека с травмами госпитализированы в Кабанскую ЦРБ. Водитель фуры не пострадал», - сообщили в чате.


По предварительным данным, виновником ДТП может быть водитель скорой, который, совершая обгон, выехал на встречную полосу.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции. На участке временно введено реверсивное движение автотранспорта.

Фото: «Кабанск-инфо 24/7»
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