Происшествия 17.03.2023 в 09:31

В Улан-Удэ руководство детсада обвинили в хищении крупной субсидии

Причиненный ущерб оценивается в 1,5 миллиона рублей
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ руководство детсада обвинили в хищении крупной субсидии
Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех работников частного детского сада в Улан-Удэ, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в МВД Бурятии, фигурантки дела в возрасте от 30 до 46 лет похитили средства субсидии на создание дополнительных мест для детей. Причиненный ущерб составил 1,5 миллиона рублей.

«В 2020 году руководитель дошкольного учреждения в целях хищения денег вступила в предварительный сговор с подчиненными работниками – заведующей и бухгалтером. Для реализации преступного умысла обвиняемые зарегистрировали супруга одной из них в качестве индивидуального предпринимателя и заключили с ним фиктивный договор о поставке необходимых в детский сад товарно-материальных ценностей: мебели, техники, канцелярских принадлежностей. Завладев перечисленными на счет ИП деньгами, они частично потратили их, купив в различных торговых организациях города необходимые товары, которые в дальнейшем поставили в адрес детского сада по завышенной стоимости, а полученную разницу денежных средств поделили между собой», - рассказали в полиции.

При этом, отчитываясь, фигурантки указали недостоверную стоимость приобретенного товара, а также отразили в отчете данные о покупке защитных ограждений для игровых зон, которые фактически не приобретались.

Для возмещения ущерба на изъятые в ходе обыска у одной из обвиняемых 506 тысяч рублей, а также автомобиль стоимостью 2,8 миллиона рублей наложен арест. Прокуратура Бурятии уже предъявила фигурантам иск о возмещении причиненного ущерба.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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хищение детский сад

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