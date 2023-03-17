В Улан-Удэ руководство детсада обвинили в хищении крупной субсидии

Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех работников частного детского сада в Улан-Удэ, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.Как сообщили в МВД Бурятии, фигурантки дела в возрасте от 30 до 46 лет похитили средства субсидии на создание дополнительных мест для детей. Причиненный ущерб составил 1,5 миллиона рублей.«В 2020 году руководитель дошкольного учреждения в целях хищения денег вступила в предварительный сговор с подчиненными работниками – заведующей и бухгалтером. Для реализации преступного умысла обвиняемые зарегистрировали супруга одной из них в качестве индивидуального предпринимателя и заключили с ним фиктивный договор о поставке необходимых в детский сад товарно-материальных ценностей: мебели, техники, канцелярских принадлежностей. Завладев перечисленными на счет ИП деньгами, они частично потратили их, купив в различных торговых организациях города необходимые товары, которые в дальнейшем поставили в адрес детского сада по завышенной стоимости, а полученную разницу денежных средств поделили между собой», - рассказали в полиции.При этом, отчитываясь, фигурантки указали недостоверную стоимость приобретенного товара, а также отразили в отчете данные о покупке защитных ограждений для игровых зон, которые фактически не приобретались.Для возмещения ущерба на изъятые в ходе обыска у одной из обвиняемых 506 тысяч рублей, а также автомобиль стоимостью 2,8 миллиона рублей наложен арест. Прокуратура Бурятии уже предъявила фигурантам иск о возмещении причиненного ущерба.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»