На трассе в Бурятии столкнулись две фуры и легковушка

Крупное ДТП произошло поздним вечером 20 марта на 286-м км федеральной трассы «Байкал» в районе станции Тельная. Как сообщили в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7», водитель фуры не справился с управлением и врезался во впереди идущий автомобиль «Лада Гранта». От удара легковушка вылетела на «встречку», где совершила касательное столкновение с другой фурой, едущей навстречу. После этого оба большегруза столкнулись лоб в лоб.





В результате аварии водители фур получили травмы. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась.







В настоящее время на данном участке трассы введено реверсивное движение.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»