Происшествия 21.03.2023 в 13:56

В Бурятии горят два дома

Есть угроза перехода огня на третий дом
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии горят два дома
Крупный пожар произошел сегодня в селе Бараты Селенгинского района. Как сообщили в МЧС Бурятии, там загорелись надворные постройки, огонь с которых перекинулся на два дома.

«Из-за сильного ветра существует угроза распространения огня на третий дом. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительным данным, пострадавших нет», - сообщили в МЧС.

Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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