В Бурятии горят два дома

Крупный пожар произошел сегодня в селе Бараты Селенгинского района. Как сообщили в МЧС Бурятии, там загорелись надворные постройки, огонь с которых перекинулся на два дома.«Из-за сильного ветра существует угроза распространения огня на третий дом. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительным данным, пострадавших нет», - сообщили в МЧС.Фото: «Селенга-инфо.24/7»