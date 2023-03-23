Происшествия 23.03.2023 в 11:28

Житель Бурятии попался на удочку лёгкого заработка на инвестициях

Сельчанин перевел мошенникам 200 тысяч в надежде получить большой доход
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии попался на удочку лёгкого заработка на инвестициях
В полицию Баргузинского района с заявлением о мошенничестве обратился 57-летний местный житель. Как сообщили в МВД Бурятии, мужчина попался на удочку лёгкого заработка на инвестициях, объявление о котором увидел в конце декабря 2022 года в Интернете.

«В течение месяца потерпевший успел отправить аферистам 200 тысяч рублей. Мошенники обещали большой доход от вложенных денег, показывая виртуальную прибыль на его счёте. Они на постоянной основе поддерживали связь с гражданином, всячески уговаривая внести больше средств на биржевую площадку. Заподозрив неладное, сельчанин обратился в полицию», - рассказали в МВД.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: «Номер один»
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