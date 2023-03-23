Житель Бурятии попался на удочку лёгкого заработка на инвестициях

В полицию Баргузинского района с заявлением о мошенничестве обратился 57-летний местный житель. Как сообщили в МВД Бурятии, мужчина попался на удочку лёгкого заработка на инвестициях, объявление о котором увидел в конце декабря 2022 года в Интернете.«В течение месяца потерпевший успел отправить аферистам 200 тысяч рублей. Мошенники обещали большой доход от вложенных денег, показывая виртуальную прибыль на его счёте. Они на постоянной основе поддерживали связь с гражданином, всячески уговаривая внести больше средств на биржевую площадку. Заподозрив неладное, сельчанин обратился в полицию», - рассказали в МВД.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: «Номер один»