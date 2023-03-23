Происшествия 23.03.2023 в 11:28
Житель Бурятии попался на удочку лёгкого заработка на инвестициях
Сельчанин перевел мошенникам 200 тысяч в надежде получить большой доход
Текст: Константин Воронов
В полицию Баргузинского района с заявлением о мошенничестве обратился 57-летний местный житель. Как сообщили в МВД Бурятии, мужчина попался на удочку лёгкого заработка на инвестициях, объявление о котором увидел в конце декабря 2022 года в Интернете.
«В течение месяца потерпевший успел отправить аферистам 200 тысяч рублей. Мошенники обещали большой доход от вложенных денег, показывая виртуальную прибыль на его счёте. Они на постоянной основе поддерживали связь с гражданином, всячески уговаривая внести больше средств на биржевую площадку. Заподозрив неладное, сельчанин обратился в полицию», - рассказали в МВД.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Фото: «Номер один»
«В течение месяца потерпевший успел отправить аферистам 200 тысяч рублей. Мошенники обещали большой доход от вложенных денег, показывая виртуальную прибыль на его счёте. Они на постоянной основе поддерживали связь с гражданином, всячески уговаривая внести больше средств на биржевую площадку. Заподозрив неладное, сельчанин обратился в полицию», - рассказали в МВД.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Фото: «Номер один»
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