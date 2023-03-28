Происшествия 28.03.2023 в 16:20

На Байкале машина ушла под лед вместе с водителем

МЧС напоминает: выезд на тающие льды может обернуться гибелью
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Текст: Евгения Гармаева
На Байкале машина ушла под лед вместе с водителем

Вчера в МЧС поступило сообщение о происшествии в Ольхонском районе Иркутской области. В местности Широкая под весом автомобиля разрушился лед, и «Тойота Витц» вместе с водителем целиком провалились в воду. Глубина в месте провала - 1,5-2 метра.

 К счастью, водителю удалось выбраться на лёд самостоятельно. Прибывшие на место сотрудники Сахюртинского поисково-спасательного подразделения оказали помощь промокшему мужчине.

«На водоёмах региона происходят естественные процессы изменения структуры льда под воздействием высоких дневных температур. Лёд напитывается водой, становится рыхлым, пористым, способным моментально разрушаться под нагрузкой. В частности, на Байкале наблюдаются множественные динамические трещины, участки открытой воды, нажимы, торосы. Выезд вне Ольхонской переправы, где ведётся ежесуточный мониторинг состояния ледового покрытия и оценивается возможность дальнейшей ее эксплуатации, чреват провалом и гибелью людей»,

- напоминает Андрей Карепов, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.


Фото: МЧС России по Иркутской области

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Байкал спасатели иркутская область

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