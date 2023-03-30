Происшествия 30.03.2023 в 10:06

В Улан-Удэ сотрудница полиции спасла бабушку от мошенников

Пенсионерка уже собиралась перевести деньги жуликам, но ее вовремя остановили
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сотрудница полиции спасла бабушку от мошенников
Как сообщили в МВД Бурятии, 22 марта оперуполномоченный Управления уголовного розыска Елена Баирова направилась проверить информацию о возможном факте мошенничества в отношении 77-летней улан-удэнки. Буквально на пороге квартиры она повстречала хозяйку: женщина куда-то очень торопилась.

Как выяснилось, пенсионерка спешила перевести деньги на счет московского адвоката. Заподозрив, что это проделки мошенников, майор полиции остановила её и попросила вернуться в квартиру, чтобы та рассказала, кому и по какой причине собирается перечислить средства. Оказалось, деньги предназначались, якобы, адвокату за подготовку документов для получения пенсионеркой многомиллионной компенсации за вред, причиненный её здоровью от приема БАДов. Пожилая гражданка планировала отправить лже-юристу 40 тысяч рублей, взятых в кредит.

«Благодаря своевременному вмешательству сотрудника полиции денежные средства удалось сохранить. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Полиция предупреждает: подобные схемы – мошеннические. Получить любую компенсацию можно только по решению суда, и в случае, если вы сами лично писали для этого заявление», - сообщили в МВД.

Как отметили в полиции, с начала года органами внутренних дел Бурятии зафиксировано 5 подобных попыток мошенничества.



Фото и видео: МВД Бурятии
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мошенничество

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