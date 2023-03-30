Происшествия 30.03.2023 в 15:24

В районе Бурятии раскрыли жестокое убийство девушки 16-летней давности

В 2006 году молодую сельчанку изнасиловал и убил школьник, гостивший на каникулах у своей бабушки
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии раскрыли жестокое убийство девушки 16-летней давности

В Заиграевском районе задержан мужчина. Его обвиняют в убийстве жительницы. Это случилось 16 лет назад. Как отмечают в Следственном комитете Бурятии, преступление длительное время оставалось нераскрытым, но работа по уголовному делу не прекращалась. Все произошло в селе Горхон.

Как отмечают заиграевские следователи, еще в то время на месте трагедии нашли отпечатки пальцев, но тогда по ним не было никаких совпадений. Выйти на след удалось при вновь инициированной проверке – в базе данных нашли совпадение с отпечатками пальцев 33-летнего мужчины. На момент совершения преступления ему было всего 16 лет.

«В ходе проведенного допроса он отрицал свою причастность к убийству и утверждал, что проживал в другом районе. Однако следствием установлено, что у него в селе Горхон проживала бабушка, и летом 2006 года, будучи подростком, он приехал к ней на каникулы и жил там. В ходе психофизиологического исследования, проведенного с использованием полиграфа, у мужчины обнаружены реакции, свидетельствующие, что он обладает детальной информацией о совершенном преступлении»,

- рассказали в Следкоме Бурятии.
Ознакомившись с полученными выводами и собранными доказательствами, мужчина не стал больше отрицать вину. Он признался и рассказал подробности. признался в убийстве и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Ему предъявлено обвинение за изнасилование и убийство молодой жительницы.

Лето, 2006 год. 16-летний школьник приехал в село Горхон на каникулы к бабушке. 13 июля вечером с компанией местной молодежи он изрядно выпил. Затем подростки зашли к знакомой девушке, которую пригласили с собой, но она отказалась и осталась дома.

«Позднее обвиняемый, расставшись с приятелями, вернулся к девушке домой и предложил вступить в интимные отношения. После отказа злоумышленник напал на потерпевшую, обломком кирпича нанес удары по голове, после чего изнасиловал. Затем, опасаясь ответственности за совершенное преступление, он вновь стал с силой наносить своей жертве удары фрагментом кирпича по голове и довершил свои действия ударом ножа ей в грудь, после чего скрылся с места происшествия»,

- рассказали о преступлении.
Убийцу заключили под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, идет сбор полной доказательственной базы.


Фото: Следком Бурятия

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