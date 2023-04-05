В Бурятии оштрафовали забайкальца, угнавшего автомобиль с «Хиагды»

Баунтовский райсуд вынес приговор в отношении 31-летнего жителя Забайкальского края, который обвинялся в угоне автомобиля с территории предприятия.Напомним, в ноябре 2022 года забайкалец, работающий в ОАО «Хиагда», ночью угнал служебный автомобиль УАЗ «Патриот». Мужчину пытались остановить, но он не подчинился, снес шлагбаум на КПП предприятия и уехал в сторону федеральной трассы.С помощью системы «Глонасс», установленной на угнанном автомобиле, работники службы безопасности предприятия выяснили, что машина двигается в сторону Читы. Они передали информацию в полицию, и через несколько часов злоумышленника задержали. По факту угона было возбуждено уголовное дело.Сам мужчина объяснил следствию, что «цели похитить или продать машину у него не было, просто ему срочно понадобилось уехать в Читу по семейным обстоятельствам».Мужчина полностью признал вину и заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. С учетом ряда смягчающих обстоятельств – признания вины, положительных характеристик, наличия малолетнего ребенка и болезни матери - ему назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Баунтовского райсуда.Фото: предоставлено Баунтовскимо райсудом