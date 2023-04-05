Происшествия 05.04.2023 в 11:37

В Бурятии оштрафовали забайкальца, угнавшего автомобиль с «Хиагды»

На мягкость наказания повлиял ряд смягчающих обстоятельств
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии оштрафовали забайкальца, угнавшего автомобиль с «Хиагды»
Баунтовский райсуд вынес приговор в отношении 31-летнего жителя Забайкальского края, который обвинялся в угоне автомобиля с территории предприятия.

Напомним, в ноябре 2022 года забайкалец, работающий в ОАО «Хиагда», ночью угнал служебный автомобиль УАЗ «Патриот». Мужчину пытались остановить, но он не подчинился, снес шлагбаум на КПП предприятия и уехал в сторону федеральной трассы.

С помощью системы «Глонасс», установленной на угнанном автомобиле, работники службы безопасности предприятия выяснили, что машина двигается в сторону Читы. Они передали информацию в полицию, и через несколько часов злоумышленника задержали. По факту угона было возбуждено уголовное дело.

Сам мужчина объяснил следствию, что «цели похитить или продать машину у него не было, просто ему срочно понадобилось уехать в Читу по семейным обстоятельствам».

Мужчина полностью признал вину и заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. С учетом ряда смягчающих обстоятельств – признания вины, положительных характеристик, наличия малолетнего ребенка и болезни матери - ему назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Баунтовского райсуда.

Фото: предоставлено Баунтовскимо райсудом
Теги
угон

Все новости

«Он ножницами деньги разрезал, в туалете смыл»
05.04.2023 в 12:44
В Бурятии рядом с Байкалом неизвестные сливают нечистоты
05.04.2023 в 12:44
В Бурятии готовятся к открытию нового пансионата для пожилых
05.04.2023 в 12:07
В Улан-Удэ прокуратура нашла нарушения в аэропорту
05.04.2023 в 11:54
В Улан-Удэ в трамваях запускают акцию «Электронный проездной»
05.04.2023 в 11:47
В Бурятии обсудили развитие российско-монгольского сотрудничества
05.04.2023 в 11:43
В Бурятии оштрафовали забайкальца, угнавшего автомобиль с «Хиагды»
05.04.2023 в 11:37
Монголия всерьез берется за картошку и ягодные сады
05.04.2023 в 11:31
В Бурятии приостановили 385 исполнительных производств в отношении военных
05.04.2023 в 11:17
В Улан-Удэ щенок, которого едва не заморили голодом, нашел новую семью
05.04.2023 в 11:05
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 апреля

Читайте также
«Он ножницами деньги разрезал, в туалете смыл»
Сибирячка отказалась от семилетнего сына, бросив его в больнице
05.04.2023 в 12:44
В Бурятии рядом с Байкалом неизвестные сливают нечистоты
Общественники просят природоохранную прокуратуру вмешаться
05.04.2023 в 12:44
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали злостного алиментщика
Его выдал конспиративный стиль одежды – темной и с капюшоном
05.04.2023 в 10:28
В Улан-Удэ раскрыта серия краж портативных гаражей
Двое безработных горожан воровали их ночами и затем продавали по 3 тыс рублей за штуку
05.04.2023 в 09:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru