Происшествия 06.04.2023 в 13:15
В Бурятии на трассе перевернулся автомобиль, водитель погиб
Авария случилась ночью недалеко от Гусиноозерска
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло сегодня ночью на трассе Улан-Удэ – Кяхта в 16 км от Гусиноозерска. Как сообщили в вайбер-чате «Селенга-инфо.24/7», 57-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся.
В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте, 42-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в Гусиноозерскую ЦРБ.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте, 42-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в Гусиноозерскую ЦРБ.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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