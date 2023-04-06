Происшествия 06.04.2023 в 13:15

В Бурятии на трассе перевернулся автомобиль, водитель погиб

Авария случилась ночью недалеко от Гусиноозерска
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии на трассе перевернулся автомобиль, водитель погиб
ДТП произошло сегодня ночью на трассе Улан-Удэ – Кяхта в 16 км от Гусиноозерска. Как сообщили в вайбер-чате «Селенга-инфо.24/7», 57-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте, 42-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в Гусиноозерскую ЦРБ.

Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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