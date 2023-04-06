В Бурятии на трассе перевернулся автомобиль, водитель погиб

ДТП произошло сегодня ночью на трассе Улан-Удэ – Кяхта в 16 км от Гусиноозерска. Как сообщили в вайбер-чате «Селенга-инфо.24/7», 57-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся.В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте, 42-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в Гусиноозерскую ЦРБ.Фото: «Селенга-инфо.24/7»