Происшествия 07.04.2023 в 09:26

Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на трассе в Бурятии

Молодой водитель не справился с управлением и слетел с дороги
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Текст: Константин Воронов
Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на трассе в Бурятии
Два ДТП произошли вечером 6 апреля в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, первая авария случилась около 18 часов на 87-м км автодороги Улан-Удэ - Романовка – Чита. Там 18-летний водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

В результате ДТП 26-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте. Водитель и ещё два пассажира с травмами доставлены в больницу.

Как уточнили в Госавтоинспекции, все участники аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.


Еще одно ДТП произошло около 20 часов на ул. Забайкальской в Улан-Удэ. 22-летняя женщина за рулем автомобиля «Волга» совершила столкновение с грузовиком «Мазда Титан». В происшествии автомобилистка получила травмы и была госпитализирована.

Фото: ГИБДД Бурятии
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