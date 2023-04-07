Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на трассе в Бурятии

Как уточнили в Госавтоинспекции, все участники аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.





Два ДТП произошли вечером 6 апреля в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, первая авария случилась около 18 часов на 87-м км автодороги Улан-Удэ - Романовка – Чита. Там 18-летний водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.В результате ДТП 26-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте. Водитель и ещё два пассажира с травмами доставлены в больницу.Еще одно ДТП произошло около 20 часов на ул. Забайкальской в Улан-Удэ. 22-летняя женщина за рулем автомобиля «Волга» совершила столкновение с грузовиком «Мазда Титан». В происшествии автомобилистка получила травмы и была госпитализирована.Фото: ГИБДД Бурятии