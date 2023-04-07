У жителя Бурятии отобрали автомобиль за пьяную езду

Хоринский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении сельчанина из Кижинги. Его осудили за повторное управление автомобилем в пьяном состоянии. Второй раз мужчина попался в декабре 2022 года.

Теперь ему предстоят 180 часов обязательных работ. Мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта на 2 года. Кроме того, у жителя изъяли машину «Honda Partner», на которой он совершил преступление. На основании решения суда, ее обратили в доход государства. Приговор вступил в законную силу.







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