В Улан-Удэ пожарные спасли жильцов горящего дома

Сегодня ночью в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании в квартире двухэтажного дома на улице Буйко в Улан-Удэ.«На момент прибытия первого пожарного подразделения горела нежилая квартира на первом этаже, люди из окон второго этажа просили о помощи. Личным составом пожарно-спасательной части № 2 по штурмовой лестнице спасены 4 взрослых и 4 детей со второго этажа дома. С использованием спасательного устройства по лестничному маршу эвакуирован 1 человек, - сообщили в МЧС.Около 40 минут понадобилось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать пожар. Всего на тушение привлекались 23 человека и 6 единиц техники. В результате пожара в квартире поврежден пол, закопчены стены.Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Виновное лицо сейчас устанавливается.Фото: МЧС Бурятии