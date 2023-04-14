Происшествия 14.04.2023 в 09:26

В Бурятии будут судить расхитительницу гранта

Руководитель кооператива присвоила полученную от Минсельхоза субсидию
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии будут судить расхитительницу гранта
Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 69-летней жительницы села Читкан Баргузинского района. Она обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

Как рассказали в МВД Бурятии, женщина являлась фактическим руководителем зарегистрированного сельскохозяйственного потребительского кооператива. В 2015 году она подала недостоверные документы в Минсельхоз Бурятии, после чего с ней было заключено соглашение о выделении субсидии на развитие материально-технической базы.

«Однако, завладев перечисленными в этих целях на банковский счет деньгами в размере 625 тыс. рублей, женщина потратила их по своему усмотрению, а для сокрытия противоправной деятельности изготовила фиктивные отчетные документы о, якобы, целевом использовании средств гранта», - сообщили в МВД.

При этом, как отметили в полиции, ранее женщина уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за хищение бюджетных средств.

Прокуратура Бурятии уже подала иск о взыскании с гражданки суммы ущерба. Для обеспечения иска наложен арест на ее дом и земельный участок общей стоимостью 700 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело в отношении женщины направлено в Железнодорожный райсуд Улан-Удэ  для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
Теги
хищение

Все новости

Россия работает над вопросом таможенных льгот для монгольских товаров
14.04.2023 в 09:37
В Бурятии будут судить расхитительницу гранта
14.04.2023 в 09:26
В Бурятии растут два теленка-эмбриотрансферта
14.04.2023 в 09:06
В школу раньше или позже возраста по закону
14.04.2023 в 09:00
Жители Улан-Удэ доплатят за холодную зиму
14.04.2023 в 06:00
Депутаты горсовета Улан-Удэ рассмотрели дорожные проблемы
13.04.2023 в 21:34
Пенсионеры-погорельцы из Улан-Удэ через суд добились права на новое жилье
13.04.2023 в 17:48
В Бурятии выбран посол гостеприимства
13.04.2023 в 17:41
Бомж забил бомжа табуретом в самом центре Улан-Удэ
13.04.2023 в 17:16
В Улан-Удэ стартовало благоустройство дворов
13.04.2023 в 17:13
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 апреля

Читайте также
Бомж забил бомжа табуретом в самом центре Улан-Удэ
Молодой человек, обвиняемый в убийстве на Некрасова, предстанет перед судом
13.04.2023 в 17:16
В Бурятии массово горят кладбища
Огонь повредил уже более пятисот могил, один из виновников пожара задержан
13.04.2023 в 16:07
Водители Бурятии давят пешеходов
Резкий рост количества «пеших» ДТП вызвал серьезную озабоченность в ГИБДД
13.04.2023 в 14:36
В Бурятии полицейские предотвратили лесной пожар
Заметив возгорание, участковые сдерживали распространение огня до приезда пожарных
13.04.2023 в 12:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru