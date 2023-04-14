В Бурятии будут судить расхитительницу гранта

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 69-летней жительницы села Читкан Баргузинского района. Она обвиняется в мошенничестве в крупном размере.Как рассказали в МВД Бурятии, женщина являлась фактическим руководителем зарегистрированного сельскохозяйственного потребительского кооператива. В 2015 году она подала недостоверные документы в Минсельхоз Бурятии, после чего с ней было заключено соглашение о выделении субсидии на развитие материально-технической базы.«Однако, завладев перечисленными в этих целях на банковский счет деньгами в размере 625 тыс. рублей, женщина потратила их по своему усмотрению, а для сокрытия противоправной деятельности изготовила фиктивные отчетные документы о, якобы, целевом использовании средств гранта», - сообщили в МВД.При этом, как отметили в полиции, ранее женщина уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за хищение бюджетных средств.Прокуратура Бурятии уже подала иск о взыскании с гражданки суммы ущерба. Для обеспечения иска наложен арест на ее дом и земельный участок общей стоимостью 700 тысяч рублей.В настоящее время уголовное дело в отношении женщины направлено в Железнодорожный райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»