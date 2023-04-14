Происшествия 14.04.2023 в 10:00

С бывшего руководителя «Улан-Удэстройзаказчика» взыскали сумму взятки

Анне Глазковой придется вернуть полученные от коммерсанта 20 тысяч рублей
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Текст: Константин Воронов
С бывшего руководителя «Улан-Удэстройзаказчика» взыскали сумму взятки
В Улан-Удэ суд удовлетворил иск прокуратуры Бурятии о взыскании с бывшего директора муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» Анны Глазковой суммы полученной от коммерсанта взятки в размере 20 тысяч рублей. Как сообщили в надзорном ведомстве, решение суда уже вступило в законную силу.

Напомним, Анну Глазкову в прошлом году судили дважды. Сначала ее признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Затем последовал второй приговор – за превышение должностных полномочий и получение взятки в размере 20 тысяч рублей. На этот раз экс-чиновницу приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно, а также запретили ей на два года вести деятельность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере строительства. Об обстоятельствах этих дел «Номер один» подробно рассказывал в прошлом году.

Что касается взяткодателя - коммерческого директора строительной организации – то с ним поступили гораздо суровей. Суд назначил ему 2 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: «Номер один»
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взятка

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