Происшествия 14.04.2023 в 10:00
С бывшего руководителя «Улан-Удэстройзаказчика» взыскали сумму взятки
Анне Глазковой придется вернуть полученные от коммерсанта 20 тысяч рублей
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ суд удовлетворил иск прокуратуры Бурятии о взыскании с бывшего директора муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» Анны Глазковой суммы полученной от коммерсанта взятки в размере 20 тысяч рублей. Как сообщили в надзорном ведомстве, решение суда уже вступило в законную силу.
Напомним, Анну Глазкову в прошлом году судили дважды. Сначала ее признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Затем последовал второй приговор – за превышение должностных полномочий и получение взятки в размере 20 тысяч рублей. На этот раз экс-чиновницу приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно, а также запретили ей на два года вести деятельность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере строительства. Об обстоятельствах этих дел «Номер один» подробно рассказывал в прошлом году.
Что касается взяткодателя - коммерческого директора строительной организации – то с ним поступили гораздо суровей. Суд назначил ему 2 года лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: «Номер один»
Напомним, Анну Глазкову в прошлом году судили дважды. Сначала ее признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Затем последовал второй приговор – за превышение должностных полномочий и получение взятки в размере 20 тысяч рублей. На этот раз экс-чиновницу приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно, а также запретили ей на два года вести деятельность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере строительства. Об обстоятельствах этих дел «Номер один» подробно рассказывал в прошлом году.
Что касается взяткодателя - коммерческого директора строительной организации – то с ним поступили гораздо суровей. Суд назначил ему 2 года лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: «Номер один»
Тегивзятка