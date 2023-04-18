Жители Бурятии жгут траву, невзирая на запрет

В Бурятии с начала года зарегистрировано 226 загораний сухой травы, в результате которых огнем уничтожено более 3490 га. За аналогичный период 2022 года было зафиксировано 243 случая загораний, площадь пожаров составила более 580 га. По сравнению с прошлым годом количество загораний уменьшилось на 7%, но площадь, пройдённая огнём, возросла в 6 раз.«Все возгорания произошли по вине местных жителей, которые, несмотря на действующий особый противопожарный режим, продолжают сжигать сухую траву и мусор на землях населённых пунктов и сельхозназначения, в результате чего возникает угроза перехода огня на жилые дома и лес», - констатировали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.С начала пожароопасного периода в республике уже установлено 22 лица, виновных в возникновении неконтролируемых палов сухой травы. К 14 гражданам применены административные меры, наложено штрафов на общую сумму 140 тысяч рублей.Как напомнили в агентстве, в период особого противопожарного режима запрещены любые работы с применением огня, такие как разведение костров, сжигание мусора и сухой травы. Нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС