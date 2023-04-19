Происшествия 19.04.2023 в 11:44

Житель Бурятии ограбил 88-летню мать

Ради очередной порции алкоголя злоумышленник избил пожилую женщину
A- A+
Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии ограбил 88-летню мать
Вечером 16 апреля в полицию Северобайкальского района поступило заявление от 88-летней местной жительницы. Она сообщила, что днем ее нетрезвый 57-летний сын с применением насилия похитил у нее 8 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Бурятии, в ходе разбирательства полицейские выяснили, что мужчина на протяжении двух дней употреблял спиртное. Когда алкоголь закончился, мужчина отправился в комнату к матери, чтобы одолжить деньги на очередную порцию. Мать, которая в силу возраста почти не ходит и постоянно находится на кровати, отказала в просьбе.

Зная, что деньги мать хранит под матрасом, подозреваемый пытался оттолкнуть её, а затем ударил ногой в грудь. Когда женщина упала, он похитил деньги и скрылся.

«Оперативниками уголовного розыска подозреваемый задержан спустя несколько часов. Выяснилось, что большую часть похищенных денег он потратил на покупку спиртного для себя и знакомых. Мужчина нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления против личности. По факту грабежа возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД.

Фото: pixabay.com
Теги
грабеж

Все новости

В Бурятии вырос спрос на товары для умного дома
19.04.2023 в 12:02
В Улан-Удэ водитель микроавтобуса вступил в схватку с нетрезвым пассажиром
19.04.2023 в 11:50
Житель Бурятии ограбил 88-летню мать
19.04.2023 в 11:44
Дополнительный поезд Иркутск – Северобайкальск назначен на майские праздники
19.04.2023 в 11:17
Бурятию признали неготовой к пожароопасному сезону
19.04.2023 в 10:33
В Бурятии инфляция в январе-марте составила 101,6%
19.04.2023 в 10:21
В Улан-Удэ алкоголики сдавали квартиру наркоманам
19.04.2023 в 10:04
В Улан-Удэ состоится самый грандиозный субботник
19.04.2023 в 10:00
В пригороде Улан-Удэ автомобиль снес дерево
19.04.2023 в 09:56
В Улан-Удэ коммунальщики борются с последствиями снегопада
19.04.2023 в 09:46
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ водитель микроавтобуса вступил в схватку с нетрезвым пассажиром
Мужчины устроили мордобой прямо на проезжей части
19.04.2023 в 11:50
В Улан-Удэ алкоголики сдавали квартиру наркоманам
Семейную пару осудили за организацию наркопритона
19.04.2023 в 10:04
В пригороде Улан-Удэ автомобиль снес дерево
В аварии пострадал водитель иномарки
19.04.2023 в 09:56
В Бурятии задержан очень спортивный грабитель
Похитив в магазине спортивные брюки и кроссовки, он успел в них переодеться  
19.04.2023 в 09:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru