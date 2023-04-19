Житель Бурятии ограбил 88-летню мать

Вечером 16 апреля в полицию Северобайкальского района поступило заявление от 88-летней местной жительницы. Она сообщила, что днем ее нетрезвый 57-летний сын с применением насилия похитил у нее 8 тысяч рублей.Как сообщили в МВД Бурятии, в ходе разбирательства полицейские выяснили, что мужчина на протяжении двух дней употреблял спиртное. Когда алкоголь закончился, мужчина отправился в комнату к матери, чтобы одолжить деньги на очередную порцию. Мать, которая в силу возраста почти не ходит и постоянно находится на кровати, отказала в просьбе.Зная, что деньги мать хранит под матрасом, подозреваемый пытался оттолкнуть её, а затем ударил ногой в грудь. Когда женщина упала, он похитил деньги и скрылся.«Оперативниками уголовного розыска подозреваемый задержан спустя несколько часов. Выяснилось, что большую часть похищенных денег он потратил на покупку спиртного для себя и знакомых. Мужчина нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления против личности. По факту грабежа возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД.Фото: pixabay.com