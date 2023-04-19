В Улан-Удэ водитель микроавтобуса вступил в схватку с нетрезвым пассажиром

Накануне улан-удэнские паблики облетел видеоролик, снятый пассажирами маршрутки. На кадрах видно, что между двумя мужчинами завязалась драка. Сначала они дерутся напротив остановившегося автомобиля, а затем перебегают на дорогу.







Пока горожане выясняли отношения на кулаках, судя по кадрам, на трассе даже застопорилось движение.







Позднее в местном паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали рассказ очевидца событий. Он уверяет, что драка случилась по вине пьяного пассажира.

«Оказывается, конфликт произошел не между водителями автобусов, а из-за пьяного пассажира. Как пояснил свидетель, в 97 маршрутку сел нетрезвый мужчина. Он начал конфликтовать с пассажирами, и тогда водитель решил заступиться за них. Просьбы успокоиться не помогали, а лишь раззадорили хулигана, и он предложил водителю выйти "разобраться". Разбирались прямо на дороге. Остальным "путешественникам" пришлось покинуть салон»,

- рассказали в группе.



К сообщению добавляют, что позднее за водителя заступились другие рулевые микроавтобусов. Они спасали мужчину от неадекватного пассажира.

В свою очередь, в МВД Бурятии сообщают, что официального заявления от участников драки не поступало, однако, по публикациям в СМИ проводится проверка. По ее результатам будет принято правовое решение.





Фото: скриншот из видео