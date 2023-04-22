Почти как в боевике: полиция Бурятии выстрелами остановила пьяного лихача на внедорожнике

Погоня, подобная фильму с завязкой, кульминацией и счастливой концовкой произошла в Тарбагатайском районе. Началась все с того, что в районную полицию поступило сообщение от жителя Тарбагатая о том, что в пригороде Улан-Удэ у него угнали автомобиль.

«Заявитель возвращался из столицы региона вместе с 43-летним земляком и его женой, которые попросили довезти их до дома. По пути он остановился у магазина и вышел из машины, чтобы купить продукты, при этом его пассажиры остались в салоне. Когда мужчина вернулся обратно, то обнаружил пропажу своего кроссовера и попутчиков»,

- рассказали на сайте «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу МВД Бурятии.





На розыск внедорожника среагировали все патрульные экипажи, а спустя время разыскиваемую иномарку с неизвестным за рулем увидели у села Тарбагатай.

Автоинспекторы пытались остановить внедорожник, однако водитель проигнорировал их. Затем, увеличив скорость, помчался дальше. Как отмечают в сообщении, уходя от полицейской погони, пьяный лихач совершал очень опасные манёвры, и, конечно, подвергал опасности всех окружающих. Все могло бы закончиться плачевно, но сотрудники ГИБДД приняли решение применить табельное оружие для остановки автомобиля.

«После предупредительного выстрела в воздух инспектор открыл прицельный огонь по колёсам преследуемого транспортного средства. От полученных повреждений кроссовер занесло и развернуло на трассе, а потом он съехал в кювет и остановился. Выяснилось, что управлял им 25-летний гражданин, также в салоне находились пропавшие попутчики потерпевшего и ещё один местный житель»,

- сообщили в МВД.



Угонщиком иномарки оказался 43-летний друг заявителя. Вместе с женой, доехав на чужом авто до дома, они отправились к знакомым, с которыми распивали спиртные напитки. По окончании застолья он предложил компании покататься на автомобиле и попросил сесть за руль своего нетрезвого приятеля.

Полицейские провели освидетельствование водителя. Прибор показал результат 1,15 мг/л. В отношении нарушителя автоинспекторы составили административный материал . Подозреваемый в угоне стал фигурантом уголовного дела. Расследование продолжается.



Фото: МВД Бурятии