Происшествия 25.04.2023 в 14:45

В Улан-Удэ зарегистрировано первое ДТП с электросамокатом

К счастью, попавший под машину подросток серьезно не пострадал
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ зарегистрировано первое ДТП с электросамокатом
В Улан-Удэ зарегистрирован первый случай ДТП с участием подростка, арендовавшего электросамокат.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, вечером 20 апреля 46-летний водитель автомобиля «Ниссан АД» при выезде с парковки торгового центра на ул. Терешковой наехал на подростка на электросамокате. 15-летнего студента колледжа доставили в больницу, где ему диагностировали ушиб и ссадины коленного сустава. После осмотра и оказания медицинской помощи подростка отпустили домой.

Фото: МВД Бурятии
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