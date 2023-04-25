В Улан-Удэ зарегистрировано первое ДТП с электросамокатом

В Улан-Удэ зарегистрирован первый случай ДТП с участием подростка, арендовавшего электросамокат.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, вечером 20 апреля 46-летний водитель автомобиля «Ниссан АД» при выезде с парковки торгового центра на ул. Терешковой наехал на подростка на электросамокате. 15-летнего студента колледжа доставили в больницу, где ему диагностировали ушиб и ссадины коленного сустава. После осмотра и оказания медицинской помощи подростка отпустили домой.Фото: МВД Бурятии