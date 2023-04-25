Происшествия 25.04.2023 в 17:53
В Улан-Удэ девушка взяла 16 кредитов по паспорту родственницы
Хозяйка документа узнала о займах, только когда к ней пришли приставы
Текст: Константин Воронов
Полиция Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении 21-летней горожанки, подозреваемой в мошенничестве.
Как сообщили в МВД Бурятии, девушка гостила у родственницы и обнаружила в квартире её паспорт. Используя чужой документ, злоумышленница с помощью телефона оформила микрозайм, указав паспортные данные родственницы и свой личный банковский счет.
«Затем по этой же схеме подозреваемая оформила 16 микрозаймов в различных организациях. Общий ущерб составил более 100 тысяч рублей», - рассказали в МВД.
Хозяйка паспорта узнала о займах лишь от судебных приставов, которые в рамках исполнительного производства потребовали погашения кредитов.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в МВД Бурятии, девушка гостила у родственницы и обнаружила в квартире её паспорт. Используя чужой документ, злоумышленница с помощью телефона оформила микрозайм, указав паспортные данные родственницы и свой личный банковский счет.
«Затем по этой же схеме подозреваемая оформила 16 микрозаймов в различных организациях. Общий ущерб составил более 100 тысяч рублей», - рассказали в МВД.
Хозяйка паспорта узнала о займах лишь от судебных приставов, которые в рамках исполнительного производства потребовали погашения кредитов.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество