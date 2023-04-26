В Улан-Удэ водитель пытался провезти телефоны в колонию

Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии №2 в Улан-Удэ предотвратили попытку передачи телефонов осужденным.«В ходе досмотра автотранспорта, заезжающего на территорию исправительного учреждения, обнаружены и изъяты два полимерных свертка, внутри которых находилось 5 мобильных телефонов. Доставить запрещенные предметы на территорию колонии намеревался 49-летний водитель автомобиля», - рассказали в УФСИН БурятииВ ведомстве напомнили, что передача заключенным предметов, использование которых запрещено законом, является административным нарушением и карается штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей.Фото: УФСИН России по Бурятии