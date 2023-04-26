Происшествия 26.04.2023 в 16:02

В Улан-Удэ водитель пытался провезти телефоны в колонию

Нарушителя задержали оперативники исправительного учреждения
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ водитель пытался провезти телефоны в колонию
Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии №2 в Улан-Удэ предотвратили попытку передачи телефонов осужденным.

«В ходе досмотра автотранспорта, заезжающего на территорию исправительного учреждения, обнаружены и изъяты два полимерных свертка, внутри которых находилось 5 мобильных телефонов. Доставить запрещенные предметы на территорию колонии намеревался 49-летний водитель автомобиля», - рассказали в УФСИН Бурятии

В ведомстве напомнили, что передача заключенным предметов, использование которых запрещено законом, является административным нарушением и карается штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Фото: УФСИН России по Бурятии
Теги
колония

Все новости

В Бурятии отменили спортивное соревнование из-за потопа с давно прогнившей крыши
26.04.2023 в 16:45
В Улан-Удэ водитель пытался провезти телефоны в колонию
26.04.2023 в 16:02
В Бурятии растет спрос на отели и турбазы
26.04.2023 в 15:11
Мэрия Улан-Удэ опубликовала список адресов, где долго не будет горячей воды
26.04.2023 в 13:56
Что такое компрометация карты?
26.04.2023 в 12:53
Как накопить на мечту
26.04.2023 в 12:38
«Сидел у дороги, еле живой»
26.04.2023 в 12:28
Собаки Бурятской таможни умеют «унюхать» даже валюту
26.04.2023 в 12:18
В Улан-Удэ прокуратура вступилась за выселяемых из дома людей
26.04.2023 в 12:18
Власти Бурятии хотят построить новую поликлинику в Курумкане
26.04.2023 в 11:45
ЗУРХАЙ
с 26 апреля по 2 мая

Читайте также
«Сидел у дороги, еле живой»
Новосибирские волонтеры спасают медвежонка, найденного на трассе в Кемеровской области
26.04.2023 в 12:28
Собаки Бурятской таможни умеют «унюхать» даже валюту
Четвероногие помощники таможенников с начала года более 1 тыс раз привлекались к контролю
26.04.2023 в 12:18
В Бурятии задержали «партизана»
Уголовник надежно обосновался в лесу, откуда совершал набеги на деревню
26.04.2023 в 10:43
В Улан-Удэ раскрыли «сестринскую» кражу
В Железнодорожном районе оперативники задержали подозреваемую в похищении золотой цепочки

26.04.2023 в 10:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru