Происшествия 29.04.2023 в 17:40

Житель Бурятии задушил сестру-пенсионерку

Убийство произошло из-за пьяной ссоры

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Текст: "Номер один"
Житель Бурятии задушил сестру-пенсионерку

Вечером 26 апреля в заброшенном здании котельной в селе Подлопатки Мухоршибирского района было обнаружено связанное веревкой и проводом тело 60-летней женщины с признаками насильственной смерти –удушения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- Женщина проживала в селе с братом и его сожительницей. В их доме в ходе осмотра найдены фрагменты провода и веревки, схожих с теми, которыми была связана потерпевшая. Также обнаружены пятна крови и следы борьбы. В ходе проведенного допроса брат женщины признался в причастности к ее убийству и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в СУ СК по Бурятии.

По данным следствия, вечером 25 апреля мужчина, находясь дома после употребления спиртных напитков, поссорился с сестрой, напал на нее, сжал шею рукой и задушил. Затем с помощью проводов и веревки связал тело потерпевшей, уложил в тележку и вместе с сожительницей отвез к зданию заброшенной котельной, где оставил с целью сокрытия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.


Фото: "Номер один"

Теги
убийство пенсионеры следствие

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