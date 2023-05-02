Происшествия 02.05.2023 в 10:29
В Бурятии внедорожник провалился под лед
Жители смогли вытащить его своими силами
Текст: Евгения Гармаева
Накануне 1 мая в Северо-Байкальском районе под лед провалился автомобиль «Toyota Land Cruiser». Об этом сообщили в группе «Северобайкальск-инфо 24/7».
«Сообщение поступило в ЕДДС в 16:06, 1 мая. Информация передана в БПСП, МО МВД «Северобайкальский», ЛОП. Пострадавших нет. Подъем автомобиля своими силами»,
- сообщили в районной ЕДДС.
Жителям напоминают: в период активного таяния запрещено выезжать на автомобилях на лёд водных объектов Северобайкальска.
Фото: Северобайкальск-инфо.24/7
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