Происшествия 02.05.2023 в 10:29

В Бурятии внедорожник провалился под лед

Жители смогли вытащить его своими силами
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии внедорожник провалился под лед

Накануне 1 мая в Северо-Байкальском районе под лед провалился автомобиль «Toyota Land Cruiser». Об этом сообщили в группе «Северобайкальск-инфо 24/7».

«Сообщение поступило в ЕДДС в 16:06, 1 мая. Информация передана в БПСП, МО МВД «Северобайкальский», ЛОП. Пострадавших нет. Подъем автомобиля своими силами», 

 - сообщили в районной ЕДДС.

Жителям напоминают: в период активного таяния запрещено выезжать на автомобилях на лёд водных объектов Северобайкальска.

Фото: Северобайкальск-инфо.24/7

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