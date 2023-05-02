В Бурятии внедорожник провалился под лед

Накануне 1 мая в Северо-Байкальском районе под лед провалился автомобиль «Toyota Land Cruiser». Об этом сообщили в группе «Северобайкальск-инфо 24/7».

«Сообщение поступило в ЕДДС в 16:06, 1 мая. Информация передана в БПСП, МО МВД «Северобайкальский», ЛОП. Пострадавших нет. Подъем автомобиля своими силами»,

- сообщили в районной ЕДДС.



Жителям напоминают: в период активного таяния запрещено выезжать на автомобилях на лёд водных объектов Северобайкальска.

Фото: Северобайкальск-инфо.24/7