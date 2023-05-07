В Бурятии женщина обратилась к врачам из-за головной боли

О клиническом случае стало известно от медиков улан-удэнской Городской поликлиники №4. К ним в экстренном порядке из-за эпилептического припадка поступила 42 летняя женщина. Она долгое время испытывала головные боли и даже самостоятельно проходила магнитно-резонансную томографию. На МРТ каких-либо патологий выявлено не было.



После проведения исследований, врачами-неврологами был исключен инсульт, но выявлены признаки отека головного мозга. Благодаря Ирине Цыденжаповой и Ларисе Бальхаевой поставить окончательный диагноз все-таки удалось. Они заподозрили опухоль продолговатого мозга. После чего назначили пациентке повторное МРТ. На этот раз магнитно-резонансная томография подтвердила предполагаемый диагноз. Сейчас женщина находится в отделение нейрохирургии.





Фото: Городской поликлиники №4