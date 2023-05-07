Происшествия 07.05.2023 в 15:12

В Бурятии женщина обратилась к врачам из-за головной боли

Медики обнаружили у нее опухоль мозга
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии женщина обратилась к врачам из-за головной боли

О клиническом случае стало известно от медиков улан-удэнской Городской поликлиники №4. К ним в экстренном порядке из-за эпилептического припадка поступила 42 летняя женщина. Она долгое время испытывала головные боли и даже самостоятельно проходила магнитно-резонансную томографию. На МРТ каких-либо патологий выявлено не было.

После проведения исследований, врачами-неврологами был исключен инсульт, но выявлены признаки отека головного мозга. Благодаря Ирине Цыденжаповой и Ларисе Бальхаевой поставить окончательный диагноз все-таки удалось. Они заподозрили опухоль продолговатого мозга. После чего назначили пациентке повторное МРТ. На этот раз магнитно-резонансная томография подтвердила предполагаемый диагноз. Сейчас женщина находится в отделение нейрохирургии.


Фото: Городской поликлиники №4

Теги
врачи больница

Все новости

В Бурятии женщина обратилась к врачам из-за головной боли
07.05.2023 в 15:12
В Бурятии девушке продали шаурму со стеклом
07.05.2023 в 14:45
В Бурятии выявили самых метких сотрудников МВД
07.05.2023 в 13:59
В Бурятии прошла 48-ая предметно-спортивная эстафета
07.05.2023 в 12:50
В Мухоршибирском районе вновь проблемы с коровами
07.05.2023 в 12:40
В Бурятии учитель физкультуры шлепнул ученицу
07.05.2023 в 12:05
В Бурятии проходит всероссийская акция «Фронтовые бригады»
07.05.2023 в 11:45
В Улан-Удэ прошла спартакиада, посвященная Дню Победы
07.05.2023 в 10:48
Жители Улан-Удэ возмущены действиями энергетиков
07.05.2023 в 10:30
В Бурятии два человека погибли из-за курения
07.05.2023 в 10:04
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В Бурятии девушке продали шаурму со стеклом
Сотрудники кафе быстрого питания были сильно удивлены
07.05.2023 в 14:45
В Мухоршибирском районе вновь проблемы с коровами
На этот раз одна из них увязла в грязи
07.05.2023 в 12:40
В Бурятии учитель физкультуры шлепнул ученицу
Хлопком по ягодицам он пытался привлечь внимание несовершеннолетней девочки
07.05.2023 в 12:05
В Бурятии два человека погибли из-за курения
Во время ликвидации огня пожарные нашли оба тела
07.05.2023 в 10:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru