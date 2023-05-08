Происшествия 08.05.2023 в 12:58

В двух районах Бурятии тушат лесные пожары

Зампред правительства поручил активизировать работу по поиску виновников возгораний
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Текст: Евгения Гармаева
В двух районах Бурятии тушат лесные пожары

Сегодня состоялось очередное заседание оперативного штаба по тушению лесных пожаров под председательством зампреда правительства Петра Мордовского. Особое внимание участники заседания уделили причинам возникновения лесных пожаров.

Так, за прошедшие сутки тушили 5 лесных пожаров в Баргузинском, Закаменском, Кабанском и Курумканском районах, а также в Улан-Удэ. Три лесных пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнём, два – из-за линейных объектов. В случае возникновения природных пожаров от линейных объектов, затраты на тушение и ущерб от данных пожаров будет возложен на энергосберегающие компании.

«Если пожар возник из-за линейных объектов, то в первую очередь специалисты энергосберегающих компаний должны принимать активное участие в ликвидации данных возгораний. Поэтому я требую усилить работу в данном направлении. Также прошу все заинтересованные ведомства активизировать работу по выявлению виновников лесных пожаров. Коллеги, расслабляться некогда», 

- отметил Пётр Мордовской.

На тушении работали 145 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, сотрудников МЧС и привлеченных. Задействов­ано 34 единицы техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 14, 26 га, из которых 10 га – нелесная площадь. Три лесных пожара в Баргузинском, Кабанском районах и на территории Городского лесничества ликвидированы.

На утро 8 мая продолжается тушение 2 лесных пожаров в Закаменском и Курумканском районах.

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.

Фото: Номер один

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