Происшествия 10.05.2023 в 12:50

В Улан-Удэ на мосту обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство

Информацию перепроверяют спецслужбы
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ на мосту обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство
В столице Бурятии распространились сообщения, что на мосту найдено устройство, похожее на гранату. Об этом пишут в местных телеграм-каналах. К сообщению приложили видеоролик, на котором видно, что в районе старого Селенгинского моста сейчас стоят сотрудники спецслужб – видна машина полиции, пожарная спецтехника и «скорая». 

«Настоящая это граната или муляж, предстоит узнать спецслужбам. По нашей информации, сейчас на месте стоит скорая помощь и полиция. На безопасном расстоянии от моста ждут саперов», 

- пишут в паблике «Весь Улан-Удэ».
В Росгвардии Бурятии и МВД информацию не подтвердили и не опровергли. На данный момент на месте работают специалисты, детали случившегося будут позднее.



Фото: скриншот из видео
Теги
взрывные устройства саперы полиция

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