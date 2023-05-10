В Улан-Удэ на мосту обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство

«Настоящая это граната или муляж, предстоит узнать спецслужбам. По нашей информации, сейчас на месте стоит скорая помощь и полиция. На безопасном расстоянии от моста ждут саперов»,

- пишут в паблике «Весь Улан-Удэ».



В столице Бурятии распространились сообщения, что на мосту найдено устройство, похожее на гранату. Об этом пишут в местных телеграм-каналах. К сообщению приложили видеоролик, на котором видно, что в районе старого Селенгинского моста сейчас стоят сотрудники спецслужб – видна машина полиции, пожарная спецтехника и «скорая».В Росгвардии Бурятии и МВД информацию не подтвердили и не опровергли. На данный момент на месте работают специалисты, детали случившегося будут позднее.