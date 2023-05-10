Происшествия 10.05.2023 в 15:13

В Бурятии жители рассказали, что мужчина стрелял с балкона по прохожим

Правоохранители проводят проверку
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии жители рассказали, что мужчина стрелял с балкона по прохожим

Накануне 9 мая в Гусиноозерске жители заметили мужчину, который стрелял с балкона по проходящим машинам и прохожим. Информация об этом появилась в местных телеграм-каналах. Сообщается, что будто житель даже умудрился попасть по проходящей мимо девушке.

«Вечером 9 Мая на «Арбате» неизвестный вышел на балкон и открыл стрельбу. Целился в машины, и в находящихся там людей. По предварительной информации мужчина стрелял из пневматического оружия. Точное количество пострадавших неизвестно. Одной девушке пуля попала в колено»,

- сообщают в тг-канале «Весь Улан-Удэ».
Однако, как рассказали в МВД Бурятии, информация о данном инциденте в полицию от граждан и из медицинских учреждений не поступала.

«По факту публикации информации о событии в пабликах в социальных сетях руководством ОМВД России по Селенгинскому району инициирована проверка. Устанавливаются возможные очевидцы и участники события»,

- рассказали в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки будет принято правовое решение.


Фото: Номер один

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