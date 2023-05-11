В Бурятии потушили три лесных пожара

За прошедшие сутки в Бурятии тушили 3 лесных пожара в Тарбагатайском, Кабанском и Заиграевском районах. Два из них возникли из-за неосторожного обращения с огнём, один - из-за перехода огня с земель иных категорий, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.«На тушении работали 44 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Было задействовано 13 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 11,2 га. Все пожары ликвидированы», - рассказали в РАЛХе.На утро 11 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.Всего с начала года в Бурятии выявлено 468 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Рассмотрено 52 административных дела, сумма наложенных штрафов составила более 1,5 млн рублей.Фото: РАЛХ