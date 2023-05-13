В Бурятии осудили банду вымогателей

В Бурятии пресечена криминальная деятельность группы преступников, которая «доила» мирных граждан. С помощью обмана и угроз они вынуждали людей отдавать деньги и материальные ценности. Порой фигуранты разыгрывали перед своей жертвой настоящий «уголовный» спектакль. Но в ближайшие годы свои «актерские таланты» им придется демонстрировать разве что перед другими заключенными в местах лишения свободы. Ну и, возможно, перед сотрудниками УФСИН, надзирающими за порядком.Улан-удэнец Васильев оказался в долгах перед предпринимателями-китайцами из Омска. Он работал честно, имел официальное ИП. Ничто не предвещало неприятностей.Предприниматель имел фуру и занимался перевозками. Чтобы гонять фуру не одному, нанял водителя. В тот злополучный раз водитель поехал в Маньчжурию (КНР), чтобы взять груз нектарина и увезти в Омск, где товар ждали граждане КНР, занимавшиеся торговлей овощами и фруктами на территории города.В Маньчжурии в фуру загрузили 20 тонн нектарина. Как позже выяснил предприниматель, и это также зафиксировано в материалах уголовного дела, «водитель не проконтролировал грузчиков, которые неправильно сложили коробки, то есть между ними не оставили пространство для продувки и циркуляции воздуха - на пол они положили фанеру, тем самым закрыв доступ для воздуха. Кроме того, он не проверил работу рефрижератора».Дело происходило в жару. Погрузка и таможенные процедуры заняли два дня, затем фура еще добиралась до Бурятии. Уже тогда бортовой компьютер показывал, что товар находится при температуре значительно выше допустимой. В Улан-Удэ водитель сошел, а Васильев, потратив сутки на ремонт, лично погнал фуру в Омск. Примерно через пять суток груз был доставлен на оптовую базу. Грузополучатель вскрыл пломбу и открылась печальная картина – практически весь нектарин испортился. После разгрузки стало ясно, что из 20 тонн пострадало 16. Граждане Поднебесной были рассержены таким результатом.«На этом фоне у него с заказчиком, мужчинами китайской национальности, их имен настоящих он не знает, они представлялись Колей и Юрой, произошел конфликт, в результате которого он оказался не прав, так как являлся перевозчиком и вся ответственность за хранение товара лежала на нем. В итоге заказчики выставили ему сумму ущерба в 900 000 рублей, на что он написал расписку, что погасит долг частями», - описывается ход событий в материалах дела.Васильев вернулся домой в Улан-Удэ. Шло время. Предприниматель не платил (считал, что платить должен не только он, но и водитель), а китайцы молчали. Он начал ждать от них судебного иска, но его не было. И тогда мужчина стал всерьез бояться, что китайцы начнут взыскивать долги во внесудебном порядке - обратятся к лицам, связанным с криминалом.Однажды, разговаривая со знакомым, он рассказал тому омскую историю, поделился опасениями и спросил, как быть, если с китайцами дойдет до такого. Тот дал номер ранее много раз судимого Назарова. На следующий день Васильев встретился с Назаровым и его другом. Те заверили должника, что помогут.В последний раз Назаров освободился пару лет назад по отбытию наказания. Как установил суд, был «лицом криминальной направленности и имеющим авторитет в криминальной среде Республики Бурятия». Его друг «откинулся» примерно тогда же (судим один раз, но зато был приговорен к шести годам). Вместе со знакомым разбойником Кирпичниковым (получил восемь лет за разбой, но тоже уже освободился из колонии) они сговорились обмануть обратившегося к ним за помощью.Начался «спектакль» для одного зрителя - предпринимателя-должника.Каждому уголовнику отводилась своя роль. Кирпичников «надел» личину посланца от представителя граждан КНР (мол, представитель китайцев по имени Сергей обратился к нему, чтобы он защищал его интересы), а двое других играли роль защитников должника. Кирпичников сказал, что китайцы просят вернуть 900 000 рублей и передать деньги через него. Начался торг. Предприниматель стал доказывать, что деньги за испорченный нектарин должен отдавать не только он, но и водитель. Два его псевдозащитника тоже настаивали, что должник должен платить меньше.В ходе криминального «спектакля», продолжавшегося на протяжении многих встреч и разговоров по телефону, «посланец» даже согласился, что лично Васильев должен вернуть 450 000. Жертва обмана была готова к такому компромиссу, но, увы, не имела такой суммы. Тогда от Васильева потребовали продать его легковушку, на что он тоже согласился.Чтобы Васильев лично сообщил водителю фуры, что будет платить китайцам только половину долга, вся компания съездила на дом к водителю в Иволгинский район Бурятии. Но того не оказалось на месте.«Спектакль» накрылся медным тазом случайно. Когда возвращались из района в Улан-Удэ, Назаров вдруг сказал предпринимателю, что может помочь списать долг. За вознаграждение в 100 000 рублей. Тогда должник начал прозревать – его просто «разводят» на деньги. «Чтобы китайцы должникам такие суммы списывали?» - подумал мужчина. Он засомневался, что Кирпичников представляет интересы китайцев из Омска, а Назаров с другом его защищают.На следующий день, когда Назаров вновь позвонил, предприниматель заявил, что не верит, что Кирпичников представляет китайцев, и денег тому не отдаст. Возник вопрос и о расписке – у кого она? Распиской, которую Васильев написал в Омске и отдал китайцам, подельники, конечно, не обладали…Понимая, что план трещит по швам, уголовники от отчаяния подтянули еще одного соучастника, который должен был сыграть роль самого Сергея. На встрече снова начался торг, уголовники шли на уступки, чтоб хоть что-то получить с предполагаемой жертвы. Пришли к тому, что должник отдаст 225 000 рублей. Новый «актер труппы» Сергей выступал до того уверенно, что, не увидев расписки, предприниматель вновь начинал верить в «лапшу», которую ему вешали. Тем более прозвучали заверения, что водитель фуры согласен отдать еще 225 000.Предприниматель даже перевел Сергею первую сумму - 25 000. Но потом «шоу» окончательно пошло прахом. Должник спросил своего экс-водителя, не просил ли кто-то его вернуть китайцам часть денег? Оказалось, нет. Затем новоявленный Сергей высказал претензию, что предприниматель обратился в полицию (он заподозрил, что жертву на одной встрече негласно сопровождали силовики). Возможно, на самом деле так и было, ведь потерпевший написал заявление в полицию.В итоге «нектариновый сюжет» стал одним из новых эпизодов, который вменили преступникам.Как отметил в показаниях один из оперов полиции, уголовники, вовлеченные в эту историю, входили в группу, известную в республике как «бурятовские». По сведениям полиции, группа действует с 2019 года. И эта ячейка из четырех человек специализировалась на вымогательствах у лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в том числе сбытом кондитерского пищевого мака с целью получения денежных средств.«Указанные лица являются сторонниками субкультуры, посещали встречи, пропагандируют идеологию, ранее судимы, отбывали наказание в местах лишения свободы, придерживались такого уклада жизни», - отметил полицейский.По кое-кому имелись дела оперативного учета. Некоторые из указанной четверки совместно проводили досуг, жили рядом, даже дружили семьями. Силовики организовали прослушку и запись телефонных переговоров. Даже зафиксирован разговор, когда Назаров убеждал предпринимателя Васильева, что Кирпичников его не обманывает по поводу расписки и вернет ее.Китайцы из Омска, наверное, даже не знали, что в Улан-Удэ какие-то самозванцы, прикрываясь ими, выманивают деньги из Васильева. Никого нанимать, чтобы прессовать предпринимателя и требовать 900 000, чего боялся Васильев, китайцы не стали. Думаем, видели, что оплошавший деловой партнер небогат, и не особо торопили. Когда уголовная история вокруг долга шла к концу, китайцы позвонили, но не с претензиями по тому грузу. Поинтересовались, не будет ли он опять ездить в Китай за товаром. Скорее всего, хотели дать ему заработать денег, чтобы возвращение долга все же началось. Но в тот момент Васильев уже закрывал ИП, фуру продал и не имел постоянного дохода.К слову, по поводу вымогательства денег у женщин-предпринимательниц, торговавших ингредиентами для изготовления кондитерских изделий (в том числе пищевым маком), тоже кипели страсти. Преступники приходили к жертвам в их торговые павильоны, к ним домой. Те были вынуждены отдавать деньги. У них отбирали и пакеты с маком. Однажды вымогатели даже преследовали машину одной из продавщиц, но та заметила слежку и оторвалась на перекрестке. Видимо, газанула и проскочила перед красным светом светофора, а преступники не успели. «Они потребовали деньги. Назаров сказал, что выхода у меня нет, я должна платить 15 тыс. рублей в месяц за «крышу». Сказал, что мне всяко-разно придется платить, они знали, где живут мои родители, говорили, что заберут у меня машину, прибьют», - передают материалы дела показания запуганной жертвы.Еще подельники вымогали деньги у супружеской пары. Но всему приходит конец. За вымогательства и грабежи в отношении пяти жителей Улан-Удэ четырех уголовников наказали. Суд отверг мнение обвинения, что они действовали в составе устойчивой и организованной преступной группы, но указал на предварительный сговор.Матерый уголовник Назаров и его друг (они вместе приходили на первую встречу с предпринимателем) получили соответственно семь и шесть лет в ИК строгого режима. Кирпичников приговорен к пяти годам а так называемый Сергей, появившийся к концу неудавшегося «развода» Васильева, получил меньше всех – три с половиной года «строгача».Сначала некоторым назначили отбывать срок в ИК особого режима, но апелляционная инстанция смягчила до строгого.Фото: pixabay.com