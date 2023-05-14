В Бурятии на Байкале оторвалась льдина с двумя рыбаками

В 12:54 от службы "112" спасателям поступило сообщение о том, что со слов очевидцев между населенным пунктом станции Переемная и Танхой Кабанского района на озере Байкал оторвалась льдина с 2-мя рыбаками. В 13:02 на место происшествия выехали спасатели Посольского ПСП БПСО и администрация сельского поселения.Как сообщили в МЧС по РБ, сейчас подробности происшествия выясняются.