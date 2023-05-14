Происшествия 14.05.2023 в 15:14

В Бурятии на Байкале оторвалась льдина с двумя рыбаками

О происшествии спасателям сообщили очевидцы
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Текст: Номер один
В Бурятии на Байкале оторвалась льдина с двумя рыбаками
В 12:54 от службы "112"  спасателям поступило сообщение о том, что со слов очевидцев между населенным пунктом станции Переемная и Танхой Кабанского района на озере Байкал оторвалась льдина с 2-мя рыбаками. В 13:02 на место происшествия выехали спасатели Посольского ПСП БПСО и администрация сельского поселения.

Как сообщили в МЧС по РБ, сейчас подробности происшествия выясняются. 

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