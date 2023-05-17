Происшествия 17.05.2023 в 16:22

В Бурятии полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя

В автомобиле нарушителя никто не пострадал (видео)
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя
Вечером 14 мая в Селенгинском районе Бурятии экипаж ДПС попытался остановить автомобиль «ВАЗ 2106». Однако водитель машины проигнорировал требования полицейских и продолжил движение.

«В ходе преследования на берегу озера Гусиное автоинспекторы приняли решение о применении табельного оружия для остановки автомобиля. После предупредительного выстрела полицейские произвели серию прицельных выстрелов по скатам колес машины. В результате применения огнестрельного оружия находящиеся в автомобиле пассажиры, в том числе 17-летний подросток, не пострадали», - рассказали в МВД Бурятии.

Водителя ВАЗа задержали. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина. Освидетельствование показало, что он был пьян (0,99 мг/л). В отношении нарушителя составлены административные протоколы. Автомобиль изъят и помещен на штрафстоянку.

По факту правомерности применения табельного оружия будет проведена служебная проверка.

«Предварительно, его применение сотрудниками полиции правомерно», - отметили в МВД.



Фото и видео: МВД Бурятии
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стрельба пьяные водители

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