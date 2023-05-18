Происшествия 18.05.2023 в 09:57
В Бурятии вандалы вновь испортили памятник пограничникам в Кяхте
Свидетелей происшествия просят позвонить в администрацию
Текст: Константин Воронов
В Кяхте ищут вандалов, которые сломали памятник пограничникам в поселке Слобода. Происшествие случилось, ориентировочно, вечером 17 мая, сообщает вайбер-чат «Кяхта-инфо.24/7». У скульптуры собаки, которая стоит рядом с двумя пограничниками, злоумышленники отломили часть морды.
«Убедительно просим очевидцев и свидетелей происшествия позвонить по телефонам 8-30142-41-045, 8-924-558-57-83. Анонимность гарантируем», - обратилась к местным жителям администрация Кяхты.
Напомним, в августе прошлого года вандалы уже портили этот же памятник. Тогда у скульптуры собаки злоумышленники отломали ухо.
Фото: «Кяхта-инфо.24/7»
«Убедительно просим очевидцев и свидетелей происшествия позвонить по телефонам 8-30142-41-045, 8-924-558-57-83. Анонимность гарантируем», - обратилась к местным жителям администрация Кяхты.
Напомним, в августе прошлого года вандалы уже портили этот же памятник. Тогда у скульптуры собаки злоумышленники отломали ухо.
Фото: «Кяхта-инфо.24/7»