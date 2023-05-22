Жительница Улан-Удэ лишилась почти 5 млн рублей

За прошедшую неделю жертвами интернет-преступников стали еще 58 жителей Бурятии. Их общее число с начала года достигло уже 767 человек.Общий причиненный ущерб составил 193,5 млн рублей (+12 млн рублей за последнюю неделю).Как сообщили в прокуратуре Бурятии, наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 4,7 млн рублей. Этих денег лишилась жительница Улан-Удэ, которой на телефон поступил звонок от неустановленного лица. Незнакомец представился судебным приставом и сообщил, что некто в другом городе совершает сделку по продаже принадлежащей женщине квартиры. Звонивший предложил срочно продать квартиру, а полученные деньги перечислить на «безопасный» счет. Поддавшись обману, горожанка выполнила указания злоумышленника, в результате чего у нее было похищено 4,7 млн рублей.Фото: pixabay.com