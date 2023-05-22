Происшествия 22.05.2023 в 09:49

Жительница Улан-Удэ лишилась почти 5 млн рублей

Женщину убедили срочно продать квартиру, а деньги перечислить на «безопасный» счет
A- A+
Текст: Константин Воронов
Жительница Улан-Удэ лишилась почти 5 млн рублей
За прошедшую неделю жертвами интернет-преступников стали еще 58 жителей Бурятии. Их общее число с начала года достигло уже 767 человек.

Общий причиненный ущерб составил 193,5 млн рублей (+12 млн рублей за последнюю неделю).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 4,7 млн рублей. Этих денег лишилась жительница Улан-Удэ, которой на телефон поступил звонок от неустановленного лица. Незнакомец представился судебным приставом и сообщил, что некто в другом городе совершает сделку по продаже принадлежащей женщине квартиры. Звонивший предложил срочно продать квартиру, а полученные деньги перечислить на «безопасный» счет. Поддавшись обману, горожанка выполнила указания злоумышленника, в результате чего у нее было похищено 4,7 млн рублей.

Фото: pixabay.com
Теги
мошенничество

Все новости

Домохозяйства Бурятии в месяц тратят на члена семьи 15,5 тыс руб
22.05.2023 в 10:10
В Улан-Удэ врачи пришили ребенку отрезанную руку
22.05.2023 в 10:02
Жительница Улан-Удэ лишилась почти 5 млн рублей
22.05.2023 в 09:49
Предпринимателей Бурятии приглашают на онлайн-практикум
22.05.2023 в 09:28
У-УАЗ передал два Ми-8АМТ авиакомпании «Норильск Авиа»
22.05.2023 в 09:15
Для чего нужен профсоюз?
22.05.2023 в 09:00
Макрон посетил Улан-Батор с «историческим визитом»
22.05.2023 в 08:43
В Бурятии подарки депутатам Хурала возьмут под контроль
21.05.2023 в 14:51
В одном из сел Бурятии началось строительство новой школы
21.05.2023 в 13:22
В Бурятии растет число отказов в регистрации автомобилей
21.05.2023 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 мая

Читайте также
В Улан-Удэ среди ночи из задымленной многоэтажки эвакуировали 25 человек
В подвале дома случилось короткое замыкание
20.05.2023 в 17:37
Минздрав Бурятии прокомментировал пожар в Закаменской больнице
Причиной возгорания стало короткое замыкание
20.05.2023 в 16:43
В районе Бурятии воспламенилась свалка
Пожар возник в 10 км от поселка Таксимо
20.05.2023 в 16:23
В Бурятии на перевале Мандрик опрокинулась фура
На участке ввели реверсивное движение
20.05.2023 в 14:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru