Происшествия 22.05.2023 в 11:31

В Улан-Удэ пропала 14-летняя девушка

Школьница ушла из дома 21 мая и не вернулась
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пропала 14-летняя девушка
В Улан-Удэ разыскивается 14-летняя Дарья Борцова. Днем 21 мая девушка ушла из дома по ул. Волочавская и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: европейской внешности, на вид 15-16 лет, худощавого телосложения, рост 156 см, глаза голубые, волосы темно-русые.

Была одета в бежевую водолазку с надписью на груди «Армия России», лосины чёрного цвета, черно-белые кроссовки.

При наличии какой-либо информации о девушке или её местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам 8-951-623-27-12, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).
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с 17 по 23 мая

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