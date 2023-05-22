В Улан-Удэ пропала 14-летняя девушка

В Улан-Удэ разыскивается 14-летняя Дарья Борцова. Днем 21 мая девушка ушла из дома по ул. Волочавская и до настоящего времени не вернулась.Приметы: европейской внешности, на вид 15-16 лет, худощавого телосложения, рост 156 см, глаза голубые, волосы темно-русые.Была одета в бежевую водолазку с надписью на груди «Армия России», лосины чёрного цвета, черно-белые кроссовки.При наличии какой-либо информации о девушке или её местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам 8-951-623-27-12, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).