В Бурятии на пожаре погибла женщина

Ночью 23 мая на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании квартиры в трёхквартирном брусовом доме в селе Кабанск.«На момент прибытия пожарных огнём была охвачена часть крыши дома и одна из квартир. В ходе тушения внутри была обнаружена погибшая 65-летняя женщина. Для ликвидации открытого огня огнеборцам потребовалось полтора часа», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара огнем повреждены помещение кухни, в котором произошло загорание, крыша дома, закопчены соседние квартиры. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС