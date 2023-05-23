Происшествия 23.05.2023 в 11:02

В Бурятии на пожаре погибла женщина

Причиной возгорания в доме стало короткое замыкание электропроводки
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии на пожаре погибла женщина
Ночью 23 мая на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании квартиры в трёхквартирном брусовом доме в селе Кабанск.

«На момент прибытия пожарных огнём была охвачена часть крыши дома и одна из квартир. В ходе тушения внутри была обнаружена погибшая 65-летняя женщина. Для ликвидации открытого огня огнеборцам потребовалось полтора часа», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара огнем повреждены помещение кухни, в котором произошло загорание, крыша дома, закопчены соседние квартиры. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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с 17 по 23 мая

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