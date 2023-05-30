В Бурятии за сутки потушили три лесных пожара

За прошедшие сутки в Бурятии было обнаружено три лесных пожара в Джидинском и Кабанском районах. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, все пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём.«На тушении работало 44 человека из числа лесной охраны, сотрудников МЧС и привлеченных. Задействовано 11 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 5 га, из них 3 га - нелесная. Все пожары ликвидированы», - рассказали в РАЛХе.На утро 30 мая новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.Всего с начала года в лесах Бурятии выявлено 754 нарушения правил пожарной безопасности. Рассмотрено 213 административных дел, сумма наложенных штрафов составила более 5 млн рублей.Фото: РАЛХ