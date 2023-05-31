В Бурятии опрокинулся пьяный мотоциклист

Сразу два ДТП с участием мототранспорта зарегистрировали за прошедшие сутки в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, первое происшествие случилось утром на трассе Улан-Удэ – Романовка – Чита неподалеку от Хоринска. Там 31-летний водитель мопеда «Альфа», не имеющий прав, налетел на бордюр и опрокинулся. В результате аварии водитель и его 33-летний пассажир получили ссадины и ушибы. После осмотра и оказания медицинской помощи медики отпустили их домой.





Второе ДТП произошло днем в Кяхтинском районе. Там слетел с дороги и перевернулся 26-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», ехавший со стороны села Малая Кудара в направлении Урлука. В результате аварии мотоциклист получил травмы, его госпитализировали. В Госавтоинспекции отметили, что мужчина был пьян и не имел водительских прав.Фото: ГИБДД Бурятии