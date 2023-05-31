Происшествия 31.05.2023 в 11:10

В Улан-Удэ пьяный байкер прикинулся глухим и слепым

Мужчина утверждал, что не видел и не слышал как за ним гонятся полицейские
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пьяный байкер прикинулся глухим и слепым
В ГИБДД Бурятии сообщили об итогах массовой проверки водителей, которая прошла в минувшую пятницу в Улан-Удэ и нескольких районах республики.

«Инспекторы проверили свыше 180 транспортных средств. За нарушения правил к административной ответственности привлечены 33 водителя. В том числе задержаны и отстранены от права управления двое водителей с признаками опьянения», - рассказали в Госавтоинспекции.

Так, в Тарбагатайском районе сотрудники ДПС остановили водителя микрогрузовика «Ниссан». 51-летний мужчина имел характерные признаки опьянения, результат его освидетельствования показал 0,22 мг/л. В отношении водителя составили административный материал.

В Улан-Удэ пьяный водитель мотоцикла попытался скрыться от автоинспекторов, но был задержан. 35-летний нарушитель утверждал, что не слышал требования полицейских об остановке и не видел, как за ним следует наряд ДПС. В ходе проверки выяснилось, что в феврале этого года байкер уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. Теперь нарушителю грозит уже уголовная ответственность.

Фото: «Номер один»
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