В Улан-Удэ пьяный байкер прикинулся глухим и слепым

В ГИБДД Бурятии сообщили об итогах массовой проверки водителей, которая прошла в минувшую пятницу в Улан-Удэ и нескольких районах республики.«Инспекторы проверили свыше 180 транспортных средств. За нарушения правил к административной ответственности привлечены 33 водителя. В том числе задержаны и отстранены от права управления двое водителей с признаками опьянения», - рассказали в Госавтоинспекции.Так, в Тарбагатайском районе сотрудники ДПС остановили водителя микрогрузовика «Ниссан». 51-летний мужчина имел характерные признаки опьянения, результат его освидетельствования показал 0,22 мг/л. В отношении водителя составили административный материал.В Улан-Удэ пьяный водитель мотоцикла попытался скрыться от автоинспекторов, но был задержан. 35-летний нарушитель утверждал, что не слышал требования полицейских об остановке и не видел, как за ним следует наряд ДПС. В ходе проверки выяснилось, что в феврале этого года байкер уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. Теперь нарушителю грозит уже уголовная ответственность.Фото: «Номер один»